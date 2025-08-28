Farnesina, Tajani: “Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”

(Adnkronos) – ”Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. ”Sarà un ministero con una testa politica e una testa economica”, ha spiegato Tajani parlando di ”una riforma a costo zero”.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.