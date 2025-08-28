Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Nazionali

Formula 1, Norris-Piastri: testa a testa nel GP di Olanda Verstappen insegue Clark, Leclerc, trionfo a 12 su Sisal.it, contro il tabù

(Adnkronos) – La pausa estiva è finita e il Circus della Formula 1 riprende il suo cammino da Zandvoort dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio d’Olanda. Si riprende da dove ci eravamo fermati ovvero da duello in casa McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti di Woking stanno cannibalizzando la stagione, 11 vittorie complessive su 14 gare finora disputate, e sono reduci da quattro doppiette consecutive. Normale che, anche sul tracciato orange, Oscar e Lando partano favoritissimi: gli esperti Sisal, infatti, prevedono un testa a testa per tutto il fine settimana con Piastri e Norris appaiati in quota a 2,25. Se l’australiano comanda la classifica mondiale, l’inglese è in forma strepitosa, tre successi nelle ultime quattro gare, ed è il campione in carica del circuito. 

Ma, se si parla di Olanda, non si può certo escludere il padrone di casa, in tre occasioni vincitore a Zandvoort e quattro volte campione del mondo: Max Verstappen. Il numero 1 della Red Bull, unico in stagione a vincere due gare oltre al binomio McLaren, va a caccia, davanti al suo pubblico, del poker. Super Max, vincente a 5,00, sogna di agganciare la leggenda Jim Clark, unico nella storia della Formula 1, a salire, in quattro occasioni, sul gradino più alto del podio nel Gran Premio d’Olanda. 

C’è chi sogna il poker e chi di abbattere un tabù. Charles Leclerc arriva a Zandvoort per cancellare lo zero dalla casella dei successi stagionali. L’alfiere della Ferrari spera di interrompere un digiuno che dura dallo scorso 20 ottobre quando si impose nel Gran Premio degli Stati Uniti. La scuderia di Maranello, che qui ha vinto più di tutti, 8 volte ma che non trionfa dal 1983 con Arnoux, si affida a Leclerc, vincente a 12, per cercare un po’ di luce in fondo al tunnel. Alla vigilia della quindicesima prova iridata, partono decisamente lontani, in ottica vittoria, sia George Russell, Mercedes, in quota a 20, sia Lewis Hamilton, con la seconda Ferrari, il cui successo pagherebbe 33 volte la posta. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...