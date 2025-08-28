Ultime News

28 Ago 2025 Indagine europea su fondi pubblici
Perquisizioni anche a Cremona
28 Ago 2025 Trenord, Piloni: "A giugno
oltre 6500 treni soppressi"
28 Ago 2025 Sospiro: maltratta la compagna
per anni, uomo allontanato da casa
28 Ago 2025 Incidente sul ponte di Po:
centauro ferito, traffico in tilt
28 Ago 2025 Zuffa in via Orti Romani: tre
uomini fermati dai carabinieri
Nazionali

Formula 1, si corre in Olanda: il programma e dove vedere il Gp in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale di automobilismo riparte dopo la pausa estiva, con i piloti che si ritrovano per il Gp dell’Olanda, in programma domenica 31 agosto sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra. 

Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio dell’Olanda.  

 

Ecco il programma del Gp d’Olanda: 

 Venerdì 29 agosto
 

Ore 12.30 Prove Libere 1 

Ore 16 Prove libere 2 

Sabato 30 agosto
 

Ore 11.30 Prove libere 3 

Ore 15 Qualifiche 

 Domenica 31 agosto
 

Ore 15 Gara 

 

Il weekend del Gran Premio d’Olanda, in programma dal 29 al 31 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

