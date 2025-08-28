Ultime News

28 Ago 2025 Maltempo, l'impianto non basta: ancora
allagato il sottopasso di via Monviso
28 Ago 2025 Temporali, allerta arancione:
attenzione anche nel cremonese
28 Ago 2025 Film girato a Caorso sbarca a Venezia,
ma George Clooney non si presenta
28 Ago 2025 Un "piccolo Borgo Castello": il
plastico del cremonese Bellagamba
28 Ago 2025 Nicola: "Sassuolo? Una verifica"
E su Vardy: "Penso solo alla gara"
Nazionali

Germania, Francia e Gb attivano ripristino sanzioni internazionali contro l’Iran

(Adnkronos) –
Germania, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di ripristinare le sanzioni internazionali contro l’Iran per il suo programma nucleare. Le nazioni hanno comunicato in una lettera consegnata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’attivazione dello “snapback”.  

L’Iran aveva avvertito i tre Paesi che in caso di sanzioni sarebbe stata compromessa la sua cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. “Se questo passo verrà intrapreso, gli scambi che abbiamo avviato con l’Aiea saranno completamente compromessi e probabilmente cesseranno”, aveva dichiarato ieri il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi alla televisione di Stato, riferendosi al meccanismo sanzionatorio dei tre paesi previsto dall’accordo sul nucleare iraniano del 2015. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...