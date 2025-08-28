Ultime News

28 Ago 2025 Incidente sul ponte di Po
Traffico bloccato
28 Ago 2025 Zuffa in via Orti Romani: tre
uomini fermati dai carabinieri
28 Ago 2025 Bidelli, tecnici e ausiliari:
a Cremona 77 nuove assunzioni
28 Ago 2025 Museo diocesano chiuso al
pubblico per allestimento mostra
28 Ago 2025 Cremo, chiusa campagna abbonamenti:
8.022 tessere sottoscritte
Incendio nella notte a Pantelleria, lambite diverse abitazioni

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un incendio è divampato ieri notte a Pantelleria (Trapani) dove, intorno a mezzanotte, un rogo alimentato dal forte vento e dalle alte temperature, si stava espandendo sempre di più nella zona nord dell’isola, tra San Marco e San Nicola. Le fiamme sono avanzate velocemente tra campi incolti e macchia mediterranea, procedendo verso la zona urbana e lambendo diverse abitazioni e, per motivi di sicurezza, alcune sono state evacuate.

