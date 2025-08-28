Ultime News

28 Ago 2025 Giunta Virgilio pronta per le sfide
autunnali: cantieri, Pnrr e campus
28 Ago 2025 Samuele vola in finale
a Mister Italia 2025
28 Ago 2025 Bivacchi notturni: dopo via
Beltrami tocca al Parco Tognazzi
28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
Nazionali

Juventus, il percorso in Champions League: Tudor contro Real Madrid e Borussia Dortmund

(Adnkronos) –
Inizia ufficialmente il percorso in Champions League della Juventus. La squadra bianconera ha scoperto nel sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, le prossime avversarie nella massima competizione europea, a cui si è qualificata all’ultimo respiro chiudendo lo scorso campionato al quarto posto. Tudor ha iniziato la stagione con la vittoria interna contro il Parma, battuto 2-0 alla prima giornata, e ora si prepara a esordire anche in Champions, dove lo scorso anno è stata eliminata agli spareggi per accedere agli ottavi dal Psv Eindhoven. 

 

Le avversarie della Juventus nella prossima Champions League saranno: Real Madrid e Borussia Dortmund dalla prima fascia, poi i bianconeri affronteranno Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco. Ecco l’elenco completo delle sfide bianconere, tra casa e trasferta: 

Real Madrid-Juventus 

Juventus- Borussia Dortmund 

Juventus-Benfica 

Villarreal-Juventus 

Juventus-Sporting Lisbona 

Bodo/Glimt-Juventus 

Juventus-Pafos 

Monaco-Juventus 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...