La musica dell’estate 2025 è (quasi) tutta italiana, in classifica un solo brano straniero

(Adnkronos) – Con l’estate che volge al termine, Spotify svela oggi la classifica dei brani che hanno fatto da colonna sonora ai mesi più caldi dell’anno in Italia. Sul gradino più alto del podio troviamo l’unico brano di artisti internazionali: ‘La Plena – W Sound 05’ di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums, un brano travolgente dalle sonorità latine che, dalla Colombia, ha conquistato spiagge, città e playlist del Bel Paese. Una conferma di come, in Italia, il reggaeton continui a essere uno dei generi più popolari.

Il resto della classifica è dominato prevalentemente da nomi del panorama nazionale, con brani che si sono distinti per un tocco unico e che ancora una volta hanno gareggiato tra loro per il titolo di hit estiva. La chiave del successo per due brani in Top 10 è stata la nostalgia: Alfa, al secondo posto con ‘A me mi piace’, ha ri-immaginato Me Gustas Tú di Manu Chao in italiano, con la partecipazione dello stesso Manu Chao, mentre i Pinguini Tattici Nucleari – al sesto posto – hanno ri-registrato una delle loro canzoni, ‘Bottiglie Vuote’, insieme a Max Pezzali, icona degli anni ’90.

Anche Alessandra Amoroso e Serena Brancale, al nono posto con ‘Serenata’, hanno aggiunto un elemento distintivo utilizzando il Sirtaki. Il rap si conferma un pilastro dell’estate italiana. Ne sono un esempio brani spensierati come ‘Neon’ di Sfera Ebbasta e Shiva (terzo posto) e ‘Désolée’ di Anna (quarto posto), mentre quest’anno Luchè si è assicurato ben due posti nella Top 10, con più cupi e intimi ‘Nessuna’ e ‘Ginevra’ (feat. Geolier), rispettivamente al quinto e settimo posto. Chiude la classifica la malinconica ‘Balorda nostalgia’ di Olly

e Juli, che conferma ancora una volta l’onda lunga dei successi sanremesi. Tra le hit in classifica troviamo infatti anche nuove uscite di artisti che hanno capitalizzato il successo del palco dell’Ariston, come Achille Lauro e la stessa Serena Brancale.

“Questa estate ha visto un ascolto più variegato e meno frenetico: gli italiani hanno scelto brani che raccontano storie, emozioni e contaminazioni culturali e musicali- commenta Darío Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify – La nostra Top 10 riflette un panorama musicale aperto al mondo e alle influenze internazionali, ma con radici forti nella scena nazionale, che conquista la quasi totalità delle posizioni in classifica”.

Ecco i 10 brani più ascoltati dell’estate su Spotify in Italia:



1.W Sound, Beéle, Ovy On The Drums: La Plena – W Sound 052.Alfa, Manu Chao: a me mi piace (feat. Manu Chao)3.Sfera Ebbasta, Shiva: Neon4. Anna: Désolée5.Luchè: Nessuna6.Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali: Bottiglie Vuote (feat. Max Pezzali)7.Luchè, Geolier: Ginevra (feat. Geolier)8.Achille Lauro: Amor9.Serena Brancale, Alessandra Amoroso: Serenata10.Olly, Juli: Balorda nostalgia