28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Musetti-Goffin, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

Lorenzo Musetti torna protagonista agli Us Open 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 28 agosto, il belga David Goffin, numero 80 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. All’esordio a New York Musetti, reduce da eliminazioni al primo turno prima a Wimbledon e poi a Cincinnati, ha battuto in rimonta in quattro set il francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Goffin ha superato il francese Quentin Halys. 

In caso di passaggio del turno, Musetti potrebbe affrontare Flavio Cobolli, atteso dalla sfida con lo statunitense Jenson Brooksby. 

 

