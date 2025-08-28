Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Paura a Cinecittà World, guasto alle montagne russe: bloccati in cima per ore

(Adnkronos) – Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste bloccate a 20 metri da terra per un problema tecnico sulla montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. E’ accaduto intorno alle 14,30. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l’autoscala per far scendere dalla giostra Altair le persone riportandole in sicurezza. La giostra si sarebbe bloccata per via di un guasto. Sul posto anche i tecnici del parco.  

