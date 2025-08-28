Il 25enne di Cremona Samuele Strino in finale a Mister Italia. Il giovane ha superato lo scoglio della prefinale di ieri sera (27 agosto) a Giulianova e domani sera, venerdì 29 agosto, sarà tra i 30 bellissimi finalisti sul palco dello stadio del Mare di Pescara alla caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Originario di Napoli, ma da tempo residente a Cremona, Samuele lavora nel settore ferroviario come capotreno. Alto 1.80, nel tempo libero ama cucinare, fare sport e stare con gli amici.

Appuntamento a domani sera, venerdì 29 agosto, alle ore 21:30 per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.

Per seguire l’avventura di Samuele in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.

