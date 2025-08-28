Video Pillole
Tg Sport – 28/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milan, è fatta per Nkunku dal Chelsea
– Balotelli apre all’Australia, il Perth Glory sogna
– Sorridono Darderi e Paolini, Bellucci fuori contro Alcaraz
– Volley, De Giorgi “Mi aspetto un Mondiale con grande intensità”
– Torna la Formula Uno, a Zandvoort il GP d’Olanda
azn
– Milan, è fatta per Nkunku dal Chelsea
– Balotelli apre all’Australia, il Perth Glory sogna
– Sorridono Darderi e Paolini, Bellucci fuori contro Alcaraz
– Volley, De Giorgi “Mi aspetto un Mondiale con grande intensità”
– Torna la Formula Uno, a Zandvoort il GP d’Olanda
azn
© Riproduzione riservata