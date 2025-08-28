Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Tg Sport – 28/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milan, è fatta per Nkunku dal Chelsea
– Balotelli apre all’Australia, il Perth Glory sogna
– Sorridono Darderi e Paolini, Bellucci fuori contro Alcaraz
– Volley, De Giorgi “Mi aspetto un Mondiale con grande intensità”
– Torna la Formula Uno, a Zandvoort il GP d’Olanda
