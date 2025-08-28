Ultime News

28 Ago 2025 Da oltremanica allo Zini:
quel filo grigiorosso tra bomber
28 Ago 2025 Giunta Virgilio pronta per le sfide
autunnali: cantieri, Pnrr e campus
28 Ago 2025 Samuele vola in finale
a Mister Italia 2025
28 Ago 2025 Bivacchi notturni: dopo via
Beltrami tocca al Parco Tognazzi
28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
Nazionali

Us Open, oggi Sinner-Popyrin nel secondo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 28 agosto, l’australiano Alexei Popyrin nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Nel match precedente, Jannik ha battuto agevolmente il ceco Vit Kopriva.  

IL MATCH IN DIRETTA

 

Sinner-Popyrin, come tutte le partite degli Us Open 2025, è trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...