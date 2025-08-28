Ultime News

28 Ago 2025 Nicola: "Sassuolo? Una verifica"
E su Vardy: "Penso solo alla gara"
28 Ago 2025 Fumo nero dall'inceneritore:
"Urge incontro per spiegare"
28 Ago 2025 Arriva Italia: aperta campagna
abbonamenti per studenti
28 Ago 2025 Cremonese, il sogno Vardy
può diventare realtà
28 Ago 2025 Indagine europea su fondi pubblici
Perquisizioni anche a Cremona
Video Pillole

Venezia, Laszlo Nemes presenta Orphan “Storia molto personale”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il film “Orphan” di Laszlo Nemes, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è ambientato a Budapest nel 1957, un anno dopo il fallimento della Rivoluzione Ungherese. La pellicola segue la storia di un giovane ragazzo ebreo cresciuto dalla madre con la speranza che il padre, deportato nei campi di concentramento, tornerà presto. “Il mio film – spiega Nemes – racconta i traumi dell’Europa del XX secolo. È una storia molto personale, ma ciò che c’è dietro è enorme e continua ad avere ripercussioni fino ad oggi”.
xr7/mgg/gsl

