“Gli episodi di violenza e vagabondaggio in corso Pietro Vacchelli, nel quartiere Centro di Cremona, si susseguono senza sosta, notte e giorno. Questa mattina si è verificato l’ennesimo episodio che ha destato grande preoccupazione, confermando una situazione di degrado che interessa da tempo non solo questa via, ma diversi quartieri della città“. Lo scrivono in una nota Luca Ghidini, segretario cittadino di Forza Italia, e Andrea Carassai, consigliere comunale Forza Italia.

Oggi un minore in evidente stato di alterazione ha iniziato a importunare i passanti e a prendere a calci tutto ciò che si parava davanti a lui. L’allarme alle forze dell’ordine è stato lanciato da residenti e commercianti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

“I residenti, ormai esasperati”, scrivono Ghidini e Carassai, chiedono con forza un maggior presidio e controlli più capillari per poter tornare a vivere la propria quotidianità in sicurezza. Non è più accettabile che i cittadini debbano rinunciare a passeggiare serenamente per timore di aggressioni o episodi di disturbo”.

“Forza Italia Cremona”, si legge nella nota, “raccoglie la voce dei cittadini e chiede all’amministrazione comunale e alle istituzioni competenti di intervenire con decisione: servono più controlli, presenza costante delle forze dell’ordine e misure efficaci per restituire decoro e sicurezza alle strade di Cremona.

La tutela delle persone deve tornare ad essere una priorità. È inaccettabile che i cremonesi debbano vivere nella paura e nel senso di abbandono. Visti i reiterati episodi di violenza e degrado, chiediamo alla Giunta comunale e all’assessore competente Santo Canale un deciso cambio di passo sul tema della sicurezza“.

