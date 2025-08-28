Lite, ieri pomeriggio, nella zona di via Orti Romani. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da alcuni residenti che hanno visto più persone menare le mani. Al loro arrivo, i militari hanno trovato in via monsignor Mosconi tre uomini di 44, 38 e 35 anni che corrispondevano alla descrizione fornita dai testimoni. Tutti e tre sono stati fermati e accompagnati in caserma.

Sembra che due di loro, il 35enne e il 38enne, avessero avuto un’animata discussione. Dalle parole sono presto passati ai fatti, colpendosi a vicenda. La peggio è toccata al 38enne, che ha riportato ferite comunque non gravi ad un sopracciglio. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e medicato al pronto soccorso.

Ora i militari, anche con l’aiuto delle telecamere, stanno ricostruendo i fatti e cercando di capire anche il coinvolgimento dell’altro uomo, il 44enne. Se anche lui si sarebbe intromesso nella rissa o meno. Le indagini sono in corso.

