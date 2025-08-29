Ultime News

29 Ago 2025 Cremo, Nicola: "Non penso al
primo posto, ma ai punti raccolti"
29 Ago 2025 Cremo, Floriani Mussolini:
"Tanta emozione per questo esordio"
29 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Sassuolo:
super prova, anche individuale
29 Ago 2025 Cremo, una notte da capolista
Sassuolo battuto 3-2 allo Zini
29 Ago 2025 Fenomeno abbandoni: un'altra
estate impegnativa per i volontari
Nazionali

Alcaraz, medical time out contro Darderi: infortunio per Carlos?

Infortunio per Carlos Alcaraz agli Us Open 2025? Durante il secondo set contro l’azzurro Luciano Darderi, valido per il terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica, oggi, venerdì 29 agosto, il tennista spagnolo è stato costretto a chiamare un medical time out per un problema al ginocchio. 

All’uscita del servizio, sul risultato di 4-3 nel secondo parziale, Alcaraz ha sentito una fitta che lo ha costretto a fermarsi e chiamare in campo il fisioterapista. Il numero due del mondo però non ha voluto una fasciatura, ma ha preferito essere massaggiato per poi ritornare in campo. Lo spagnolo è riuscito a chiudere il set sul risultato di 6-4 e non è sembrato avere ricadute, facendo pensare a un problema di lieve entità, che non dovrebbe quindi condizionarne il continuo del torneo. 

 

