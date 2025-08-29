Ultime News

Nazionali

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto a Singapore, Farnesina: “Rilasciate e rientrate in Italia”

(Adnkronos) –

Le due campionesse di nuoto

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino
﻿﻿
sono state fermate, con l’accusa di furto, all’aeroporto di Singapore. E, ha chiarito all’Adnkronos la Farnesina, “grazie al tempestivo intervento della nostra ambasciata, le connazionali sono state prontamente rilasciate dopo qualche ora”. 

Le nuotatrici azzurre, “di rientro a casa da una vacanza dopo i mondiali, erano state fermate il 14 agosto all’aeroporto di Singapore con l’accusa di furto. Grazie al tempestivo intervento della nostra ambasciata, le connazionali sono state prontamente rilasciate dopo qualche ora. Hanno poi alloggiato in hotel fino al loro rientro in Italia avvenuto il 20 agosto”, ha detto all’Adnkronos la Farnesina. All’aeroporto di Singapore le telecamere avrebbero ripreso Chiara Tarantino mentre inseriva oggetti presi in un negozio nella borsa della collega. 

 

