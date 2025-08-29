Bologna, il percorso in Europa League: Italiano contro Aston Villa e Salisburgo

(Adnkronos) –

Il Bologna scende in campo in Europa League. Il club rossoblù ha scoperto oggi, venerdì 29 agosto, le otto avversarie della fase campionato della seconda competizione continentale, a cui si è qualificata vincendo la scorsa Coppa Italia, riuscendo a battere il Milan in finale. All’esordio in campionato la squadra di Italiano è stata battuta all’Olimpico dalla Roma di Gasperini, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Wesley.

Le avversarie del Bologna in Europa League saranno: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo. Ecco tutte le sfide dei rossoblù, che ne giocheranno quattro in casa e quattro in trasferta.

Aston Villa-Bologna

Bologna-Salisburgo

Bologna-Celtic

Maccabi Tel Aviv-Bologna

Bologna-Friburgo

FCSB-Bologna

Bologna-Brann

Celta Vigo-Bologna