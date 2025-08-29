Ultime News

29 Ago 2025 Università, si riparte: grandi
aspettative sul Politecnico
29 Ago 2025 "TerraFiume": tra Adda, Oglio e Po
per la quarta edizione del festival
29 Ago 2025 Cremo, Castagnetti
ceduto al Cesena
29 Ago 2025 Videosorveglianza: entro fine
anno 17 nuove telecamere in città
29 Ago 2025 Taborelli curata a Cremona dopo
rottura del tendine d'Achille
Nazionali

Fiorentina, il percorso in Conference League: Pioli sfiderà Rapid Vienna e Dinamo Kiev

(Adnkronos) –
La Fiorentina è pronta a scendere in campo nella Conference League 2025/26. Dal sorteggio di oggi, venerdì 29 agosto, i viola hanno scoperto le sei avversarie che affronteranno nel proprio percorso nella terza coppa continentale, a cui si è qualificata chiudendo al settimo posto nell’ultima stagione di Serie A. All’esordio in campionato la nuova Fiorentina di Pioli, che ha sostituito Raffaele Palladino sulla panchina viola, ha pareggiato a Cagliari nella prima giornata, con il match che si è chiuso 1-1. 

 

Le avversarie della Fiorentina in Conference League saranno: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, Aek Atena, Sigma Olomuc e Losanna. Ecco tutte le sei sfide dei viola, da giocare tre in casa e tre in trasferta. 

Rapid-Vienna-Fiorentina 

Fiorentina-Dinamo Kiev 

Mainz-Fiorentina 

Fiorentina-Aek Atene 

Fiorentina-Sigma Olomuc 

Losanna-Fiorentina 

 

