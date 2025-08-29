Il termovalorizzatore di Cremona è stato recentemente oggetto di programmati interventi di miglioramento, utilizzando le più moderne tecnologie, al termine dei quali sono previste successive attività di soffiatura della caldaia.

A renderlo noto è l’azienda A2A, dopo che nei giorni scorsi alcuni consiglieri comunali di opposizione, che hanno fatte proprie le istanze di alcuni residenti in zona, i quali avevano notato provenire dall’impianto forti rumori e fumo nero, hanno chiesto chiarimenti.

“Durante queste operazioni – effettuate esclusivamente in orario diurno – viene impiegato un silenziatore per contenere le emissioni acustiche e sono previsti momentanei rilasci di vapore acqueo, che non comportano alcun rischio né per l’ambiente né per le persone” fa sapere l’azienda. “Tutti gli enti di controllo sono stati preventivamente informati degli interventi programmati presso l’impianto.

Si tratta “di attività che rientrano nell’ambito degli investimenti previsti da A2A per dotare l’impianto delle migliori tecnologie oggi disponibili ed aumentarne – a parità di rifiuti trattati – l’efficienza energetica. Il termovalorizzatore di Cremona è un’infrastruttura che contribuisce alla chiusura del ciclo dei rifiuti garantendo l’azzeramento del ricorso alla discarica e alimenta la rete del teleriscaldamento cittadino” conclude l’azienda.

