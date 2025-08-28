Un incontro con i residenti e i comitati di quartiere vicini al termoutilizzatore, alla presenza di Comune, Arpa, Ats e gestore, per fornire chiarimenti e impegni concreti in tema di sicurezza e tutela ambientale. E’ quanto richiesto da Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami, capogruppo e consigliere della lista civica “Novità a Cremona”, Jane Alquati, capogruppo Lega, e Andrea Carassai, capogruppo di Forza Italia, in un’interrogazione, a risposta verbale, depositata all’ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale.

Un richiesta frutto delle segnalazioni dei residenti di San Rocco nella serata di mercoledì 27 agosto, tra le ore 18 e le 18.30, per la fuoriuscita di dense colonne di fumo nero dall’inceneritore, accompagnate da allarmi e rumori assordanti.

“Il Comune di Cremona, in qualità di ente titolare delle funzioni di controllo e tutela della salute dei cittadini, ha il dovere di vigilare e pretendere che i gestori dell’impianto forniscano comunicazioni puntuali e verificabili, anche attraverso il coinvolgimento di Arpa e Ats, visto poi che episodi analoghi si sono verificati in passato, suscitando forte preoccupazione nella cittadinanza”, affermano i quattro consiglieri.

“Secondo le testimonianze raccolte – spiegano i partiti di minoranza -, il gestore dell’impianto non fornisce mai informazioni tempestive e trasparenti in occasione di tali criticità, lasciando i cittadini privi di chiarimenti in merito alla natura e ai rischi delle emissioni. Ed è anche per questo che abbiamo chiesto al sindaco Andrea Virgilio se fosse a conoscenza dell’episodio del 27 agosto e quali informazioni ufficiali siano state ricevute dal gestore dell’impianto o dagli enti di controllo competenti e sia stata effettuata una verifica tecnica sulle cause delle emissioni anomale e sugli eventuali rischi per la salute dei cittadini”.

“Chiediamo inoltre – concludono gli esponenti dell’opposizione nella loro interrogazione – quali iniziative intenda assumere l’Amministrazione comunale per garantire maggiore trasparenza e tempestiva comunicazione alla cittadinanza in caso di nuovi episodi”.

