29 Ago 2025 Università, si riparte: grandi
aspettative sul Politecnico
29 Ago 2025 "TerraFiume": tra Adda, Oglio e Po
per la quarta edizione del festival
29 Ago 2025 Cremo, Castagnetti
ceduto al Cesena
29 Ago 2025 Videosorveglianza: entro fine
anno 17 nuove telecamere in città
29 Ago 2025 Taborelli curata a Cremona dopo
rottura del tendine d'Achille
Lazza e il figlio Noah, il tenerissimo momento ripreso dalla fidanzata Greta

Lazza versione papà. Il rapper milanese, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha condiviso su Instagram un video dolcissimo che lo ritrae in un momento di affettuosa intimità insieme al figlio Noah. Il filmato, girato dalla compagna e madre del bambino, Greta Orsingher, mostra il cantante mentre coccola e gioca con il piccolo.  

Prima una serie di baci sui piedini, poi una scenetta divertente dove finge di mordicchiargli le dita per poi ‘sputarle’ via, tra le risate contagiose del bambino. In sottofondo, anche la voce sorridente di Greta, orgogliosa della scena padre-figlio. Un ritratto familiare che ha fatto subito il giro del web.  

Noah è nato l’11 novembre 2024. Ad annunciare sui social era stato lo stesso rapper che tra le storie Instagram aveva scritto: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah”.  

