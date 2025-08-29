Ultime News

29 Ago 2025 La Serie A torna allo Zini:
attese oltre diecimila presenze
29 Ago 2025 Fumo dal termovalorizzatore, A2A:
"Interventi di miglioramento"
29 Ago 2025 Nubifragio, a Pieve Delmona
cascine e strade allagate
29 Ago 2025 Cremonese, arriva il Sassuolo
Vardy sempre più vicino
29 Ago 2025 Maltempo e allagamenti: notte
di lavoro per i Vigili del Fuoco
Video Pillole

Libero Grassi, Scarpinato “Il suo esempio trasmesso a tanti giovani”

PALERMO (ITALPRESS) – “I momenti difficili si superano con il lavoro e l’esempio: oggi ricordiamo un grande eroe come Libero Grassi, che si è opposto alla mafia e al pizzo e ha dato a Palermo lo slancio di rialzarsi, combattere e andare avanti. Il suo esempio è stato trasmesso a tantissimi giovani, testimoniando che la Sicilia deve andare avanti sulla scorta di figure come lui”. Lo ha detto l’assessore ai beni culturali della Regione Siciliana, Francesco Scarpinato, a Palermo a margine della commemorazione di Libero Grassi, ucciso dalla Mafia 34 anni fa.
