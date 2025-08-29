Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco, che sono dovuti intervenire in tutto il territorio cittadino e provinciale a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio tra il pomeriggio e la notte di giovedì.

Moltissime le chiamate per infiltrazioni di acqua in casa con appartamenti o piani di case completamente allagati, per strade impraticabili a causa della pioggia, per alberi o rami caduti.

Al centro sportivo Fadigati di Cicognolo è stato necessario intervenire a causa di un accumulo di acqua (circa 90 cm) nel nel locale pompe.

A Volongo una persona ha dovuto chiedere aiuto in quando bloccata in auto a causa dell’acqua in strada, che arrivava circa a metà portiera.

A Rivarolo del Re la strada si è invece allagata a causa di un cedimento della sede stradale.

Gli interventi sono proseguiti fino all’alba.

Laura Bosio

