29 Ago 2025 Università, si riparte: grandi
aspettative sul Politecnico
29 Ago 2025 "TerraFiume": tra Adda, Oglio e Po
per la quarta edizione del festival
29 Ago 2025 Cremo, Castagnetti
ceduto al Cesena
29 Ago 2025 Videosorveglianza: entro fine
anno 17 nuove telecamere in città
29 Ago 2025 Taborelli curata a Cremona dopo
rottura del tendine d'Achille
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido

Julia Roberts è sbarcata al Lido e per la Mostra del Cinema di Venezia è già un momento storico. Per il suo arrivo, l’attrice ha scelto un elegante completo blu, abbinato a una camicia a righe verticali sui toni del giallo e del grigio. A completare l’outfit, tacchi alti e immancabili occhiali da sole da diva, che non hanno nascosto il suo celebre sorriso. 

L’occasione è la presentazione fuori concorso di ‘After The Hunt’, il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino, al suo fianco insieme a tutto il cast: da Ayo Edebiri e Andrew Garfield a Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. 

