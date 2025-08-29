Cascine e strade allagate a Pieve Delmona, soprattutto nella zona di via Martiri della Libertà. L’acqua ha iniziato a crescere dalla serata di giovedì. Il sindaco, Chiara Uggeri, si è recata in prima persona a posizionare cartelli e transenne, intorno a mezzanotte, per bloccare il transito dei veicoli.

Alcuni conducenti hanno però spostato le transenne cercando di passare ugualmente, e sono rimasti bloccati a causa dell’acqua. Come è accaduto nel caso di un camion, che è stato poi rimosso durante la mattinata di venerdì.

“La Delmona ha raggiunto il suo livello massimo e non riusciva a defluire” ha spiegato il primo cittadino. Anche i Vigili del Fuoco, intervenuti nella notte in supporto, hanno potuto fare poco: “L’acqua era talmente tanta che non c’era modo di toglierla”.

Venerdì mattina gli ingegneri del consorzio Dunas si sono recati in paese per valutare la situazione: “Il problema è annoso: in quel punto si forma una specie di conca, in cui le acque confluiscono. Ma l’andamento meteorologico degli ultimi anni, con precipitazioni sempre più violente e frequenti, impone di trovare una soluzione” sottolinea il sindaco.

Anche perché, oltre alle strade, anche molte case si sono allagate, nalla zona di via Martiri della Libertà e nella frazione di San Pietro. E i residenti si trovano ora a fare la conta dei danni, e a cercare di far asciugare mobili e divani rimasti sott’acqua.

Come se non bastasse, ora le strade sono ricoperte di terra, in quanto le piogge hanno fatto esondare i canali irrigui, riversando terriccio sull’asfalto.

Andrea Colla e Laura Bosio

