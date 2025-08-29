Quartiere 15: sportello
di ascolto per i cittadini
Da mercoledì 3 settembre e poi a settimane alterne anche al sabato dalle 9 alle 11 presso il Centro civico di via Bagnara, 6, così come comunicato da Chiara Ruggeri, presidente del Quartiere 15 Battaglione-Bagnara-Gerre Borghi, a turno i membri del direttivo saranno a disposizione della cittadinanza con uno sportello di ascolto.
Il comitato di Quartiere è comunque contattabile telefonicamente o via whatsapp al numero 3371431909 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.20.
Sono attive anche:
Una pagina facebook @Quartiere 15 Battaglione-Bagnara-Gerre Borghi
(https://www.facebook.com/share/173M9etAgU/)
La pagina instagram @il_q15_cremona (https://www.instagram.com/il_q15_cremona?igsh=MWJkem04cWc4d2R6Yg==)
E il canale whatsapp (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6UJFPHltYECefV7Z1F) per tenere informata la cittadinanza residente in quartiere su eventi e avvenimenti.