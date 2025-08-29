Serie A, la Cremonese batte anche il Sassuolo e vola in testa alla classifica

Ultime News

29 Ago 2025 Nicola: "Non penso al primo
posto, ma ai punti raccolti"
29 Ago 2025 Floriani Mussolini: "Tanta
emozione per questo esordio"
29 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Sassuolo:
super prova, anche individuale
29 Ago 2025 Cremo, una notte da capolista
Sassuolo battuto 3-2 allo Zini
29 Ago 2025 Fenomeno abbandoni: un'altra
estate impegnativa per i volontari
Nazionali

(Adnkronos) –
La Cremonese batte 3-2 il Sassuolo nel match d’apertura della seconda giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Al doppio vantaggio dei padroni di casa a segno con Terracciano al 37′ e Vazquez al 39′, replicano Pinamonti al 63′ e Berardi su rigore al 73′. Sempre dagli 11 metri arriva al 93′ grazie a De Luca il gol partita per i ragazzi di Nicola. In classifica i grigiorossi salgono a quota 6 e restano a punteggio pieno, neroverdi fermi a zero. Avvio super per la Cremonese al ritorno in Seria A: dopo il successo della settimana scorsa contro il Milan, i tre punti con il Sassuolo valgono la vetta della classifica almeno per una notte.
 

