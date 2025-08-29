Ultime News

29 Ago 2025 Cremo, Nicola: "Non penso al
primo posto, ma ai punti raccolti"
29 Ago 2025 Cremo, Floriani Mussolini:
"Tanta emozione per questo esordio"
29 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Sassuolo:
super prova, anche individuale
29 Ago 2025 Cremo, una notte da capolista
Sassuolo battuto 3-2 allo Zini
29 Ago 2025 Fenomeno abbandoni: un'altra
estate impegnativa per i volontari
Nazionali

Serie A, oggi Lecce-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Dopo il successo della Cremonese per 3-2 contro il Sassuolo, il venerdì di campionato si chiude con l’altro anticipo Lecce-Milan. Oggi, venerdì 29 agosto, i rossoneri di Massimiliano Allegri – sconfitti proprio dalla Cremonese una settimana fa – sfidano i salentini al Via del Mare per portare a casa i primi punti della stagione. I giallorossi hanno invece pareggiato 0-0 al debutto contro il Genoa. Calcio d’inizio alle 20:45.
 

 

Lecce-Milan viene trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

