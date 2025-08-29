Ultime News

Nazionali

Sinner batte Popyrin e torna ad allenarsi, Zverev: “Vuole vincere 6-0 6-0 6-0, non gli basta”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner batte Alexei Popyrin agli Us Open, ma non basta. Dopo il successo 6-3 6-2 6-2 contro il tennista australiano nel secondo turno dello Slam, l’azzurro è tornato ad allenarsi per perfezionare alcune situazioni e sistemare dei dettagli con coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Per raggiungere il proprio campo prenotato a Flushing Meadows, il numero uno ha però dovuto attraversare il campo su cui in quel momento si stava allenando il numero 3 del ranking Atp Alexander Zverev. E ne è venuto fuori un siparietto tutto da ridere. 

Un’occasione che ha portato il tedesco a fare una battuta al passaggio di Jannik, in riferimento al suo ‘stacanovismo’: “Vuole vincere 6-0 6-0 6-0. Sennò non gli basta” le parole pronunciate dal tedesco, che ha così scherzato a distanza con il fuoriclasse azzurro.  

