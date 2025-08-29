Ultime News

29 Ago 2025 La Serie A torna allo Zini:
attese oltre diecimila presenze
29 Ago 2025 Fumo dal termovalorizzatore, A2A:
"Interventi di miglioramento"
29 Ago 2025 Nubifragio, a Pieve Delmona
cascine e strade allagate
29 Ago 2025 Cremonese, arriva il Sassuolo
Vardy sempre più vicino
29 Ago 2025 Maltempo e allagamenti: notte
di lavoro per i Vigili del Fuoco
Sinner numero uno anche nel baseball? Risate nel riscaldamento prima della sfida con Popyrin

Jannik Sinner ha archiviato il secondo turno degli Us Open con una vittoria poco sofferta contro Alexei Popyrin. Il numero uno del ranking Atp ha affrontato il match del secondo turno agli Us Open con grande tranquillità, scherzando con il suo staff anche pochi minuti prima di entrare in campo. Come raccontato da una serie di video pubblicati sui social, l’azzurro si è anche divertito giocando a baseball con il team, usando uno dei materassini presenti nella palestra di Flushing Meadows come mazza.  

 

Il risultato? Tutto da ridere. Jannik ha colpito più volte la pallina con il materassino, tra le risate di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Nonostante l’ilarità, Sinner si è dimostrato ancora una volta poliedrico quando si parla di sport. Nelle scorse settimane si era divertito per esempio a giocare a golf, anche lì per scaricare la tensione. Fotografia di un clima disteso nel torneo in corso a New York. Con un titolo Slam da difendere e che vale anche la posizione numero uno del ranking Atp.  

 

