Ultime News

29 Ago 2025 Università, si riparte: grandi
aspettative sul Politecnico
29 Ago 2025 "TerraFiume": tra Adda, Oglio e Po
per la quarta edizione del festival
29 Ago 2025 Cremo, Castagnetti
ceduto al Cesena
29 Ago 2025 Videosorveglianza: entro fine
anno 17 nuove telecamere in città
29 Ago 2025 Taborelli curata a Cremona dopo
rottura del tendine d'Achille
Nazionali

Us Open, il programma della sesta giornata: da Darderi-Alcaraz a Paolini e Djokovic, i match di oggi

(Adnkronos) –
Sesta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, venerdì 29 agosto, tornano in campo i big del ranking. Carlos Alcaraz, numero due al mondo, affronterà l’azzurro Luciano Darderi, mentre Novak Djokovic se la vedrà contro Cameron Norrie. Occhi puntati inoltre su Jasmine Paolini, che sfiderà sul Grandstand la ceca Vondrousova. Giocherà oggi anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco il programma completo dei match di oggi a New York e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma completo di oggi agi Us Open:  

Arthur Ashe, dalle 17:30 

ITA L. Darderi [32] vs ESP C. Alcaraz [2]
 

USA J. Pegula [4] vs V. Azarenka 

Arthur Ashe, dall’1
 

SER N. Djokovic [7] vs GBR C. Norrie 

USA T. Townsend vs M. Andreeva [5] 

Louis Armstrong, dalle 17
 

KAZ E. Rybakina [9] vs GBR E. Raducanu 

USA B. Shelton [6] vs A. Mannarino 

Louis Armstrong, dall’1
 

A. Sabalenka [1] vs CAN L. Fernandez [31] 

SUI J. Kym vs USA T. Fritz [4] 

Grandstand, dalle 17
 

CZE J. Lehecka [20] vs BEL R. Collignon 

CZE M. Vondrousova vs ITA J. Paolini [7] 

USA F. Tiafoe [17] vs GER J. Struff 

USA E. Navarro [10] vs CZE B. Krejcikova 

Campo 17, dalle 17
 

FRA B. Bonzi vs FRA A. Rinderknech 

BEL E. Mertens [19] vs ESP C. Bucsa 

AUS P. Hon vs USA A. Li 

FRA U. Blanchet vs CZE T. Machac [21] 

 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...