Vuelta, oggi la settima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Tappa 7 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, venerdì 29 agosto, si corre la settima frazione della corsa a tappe spagnola, che quest’anno festeggia i suoi ottant’anni. Tappa da 188 chilometri e 4211 di dislivello, da Andorra La Vella a Cerler. In maglia rossa c’è Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la settima tappa della Vuelta in tv e streaming.
 

Quale sarà il percorso della settima tappa? Si parte dal territorio dell’Andorra e si sale subito verso il primo Gpm di Port del Canto (24,7 km al 4,4% di pendenza media). La discesa condurrà il gruppo ai piedi del Puerto de la Creu de Perves (5,7 km al 6,3% di pendenza media), prima del Coll de l’Espina (7,1 km al 5,5% di pendenza media). Da qui un lungo tratto in leggera salita verso Cerler. Huesca La Magia, con 12,1 km al 5,8% di pendenza media. 

La settima tappa della Vuelta 2025 inizierà alle 11.55 e finirà alle 17.15. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. 

