53enne ferito dal vicino dopo
una lite. E' caccia al fuggitivo
E' successo oggi in via Ciria
Lite violenta, verso le 14,30 di oggi, in via Ciria, in una delle case dell’Aler al civico 10. Si è trattato di un’accesa discussione tra vicini di casa, due albanesi, culminata con il ferimento di un 53enne che è stato colpito alla mano da una lama.
A scagliare il fendente è stato un uomo con problemi psichiatrici che nel frattempo è fuggito. Nei giorni scorsi l’albanese aveva già creato problemi, minacciando una passante e facendo paura a dei bambini che stavano giocando. L’uomo aveva anche discusso varie volte con i vicini, preoccupati e impauriti per le sue continue e violente reazioni.
Oggi l’ennesima lite è costata il ferimento del 53enne, che per fortuna non è grave. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice verde.
Ora è caccia all’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e della polizia locale che stanno cercando di rintracciare il fuggitivo.
Sara Pizzorni