Lite violenta, verso le 14,30 di oggi, in via Ciria, in una delle case dell’Aler al civico 10. Si è trattato di un’accesa discussione tra vicini di casa, due albanesi, culminata con il ferimento di un 53enne che è stato colpito alla mano da una lama.

A scagliare il fendente è stato un uomo con problemi psichiatrici che nel frattempo è fuggito. Nei giorni scorsi l’albanese aveva già creato problemi, minacciando una passante e facendo paura a dei bambini che stavano giocando. L’uomo aveva anche discusso varie volte con i vicini, preoccupati e impauriti per le sue continue e violente reazioni.

Oggi l’ennesima lite è costata il ferimento del 53enne, che per fortuna non è grave. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Ora è caccia all’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e della polizia locale che stanno cercando di rintracciare il fuggitivo.

Sara Pizzorni

