Ultime News

30 Ago 2025 Auto in Po: non ancora identificato
il corpo della persona a bordo
30 Ago 2025 Ghidini, FI: "Per il sindaco,
minoranza irrilevante"
30 Ago 2025 L'orchestra della Cremo si allarga:
riapre la campagna abbonamenti
30 Ago 2025 "Dimmi cos'è" che emoziona: Nek
fa il pieno di applausi a Villanova
30 Ago 2025 Incidente al crossodromo: 16enne
in ospedale in elisoccorso
Nazionali

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

(Adnkronos) – Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la ‘dama’ di Giovanni Pernice. Sono i primi abbinamenti di ‘Ballando Con Le Stelle’ svelati poco fa sui social dalla capitana della trasmissione Milly Carlucci.  

La nuova stagione del programma, che quest’anno vedrà Paolo Belli nel ruolo di ballerino sostituito da Massimiliano Rosolino in quello di ‘assistente’ al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. 

