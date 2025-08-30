Ultime News

Cronaca

Ancora episodi di violenza in pieno centro cittadino. Uno è avvenuto la scorsa notte verso le 2,30 in piazza Stradivari dove è scoppiata una lite tra due persone. Uno dei due, un 51enne, è stato aggredito e ha riportato ferite che hanno reso necessario il suo trasporto all’ospedale dove l’uomo è entrato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e svolgendo i  dovuti accertamenti.

L’altro episodio è accaduto ieri pomeriggio in Galleria XXV Aprile dove un 14enne che era insieme ad un amico è stato improvvisamente insultato, minacciato e aggredito da un altro ragazzo più grande, arrivato addirittura a spegnergli una sigaretta sul collo. Una violenza gratuita e senza alcun motivo. Il prepotente si è poi volatilizzato.

Appena tornato a casa, il ragazzino, sconvolto, ha raccontato tutto ai suoi genitori. Oggi il papà si è presentato in Questura per sporgere denuncia. Sono in corso le indagini per cercare di individuare il giovane violento.

