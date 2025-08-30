Era il 2005 quando il brano “Lascia che io sia” vinceva il Festivalbar: sono passati 20 anni da quell’estate, da quella tappa così importante del viaggio di Nek, cantautore modenese al secolo Filippo Neviani.

Un viaggio, quello iniziato nel 1991, costellato da successi e grandi emozioni, come quelle vissute venerdì sera al “Festival della Giardiniera” nella cornice di cascina Pizzavacca a Villanova Sull’Arda (PC); a partecipare in tantissimi, accorsi anche dalla vicina provincia di Cremona per la tappa del tour “Nek hits – Live 2025“.

Un tuffo nei ricordi tra le note di “Almeno stavolta“, “Se una regola c’è“, “Dimmi cos’è“: una ‘botta allo stomaco’ per i presenti, come l’ha definita lo stesso Nek raccontando di quella volta che ha sentito “per la prima volta passare la tua canzone all’autoradio mentre stai tornando da Modena”.

La canzone in questione era “Amami“, brano speciale per Filippo Neviani e per quelli che nel 1992 già c’erano e l’hanno cantata a squarciagola, come anche a chi l’ha riscoperta dopo il successo mondiale di “Laura non c’è“.

Perché ogni canzone “ti riporta al momento in cui eri, quando l’hai sentita, ti ricordi tutto, anche il profumo che indossavi” ha sottolineato Filippo Neviani, mentre abbracciava il suo basso accompagnato da Luciano Galloni alla batteria e Emiliano Fantuzzi alla chitarra e alle tastiere.

Il cantautore ha incantato la platea con il suo inconfondibile timbro. Un talento, quello di Nek, che va però oltre le sue doti vocali: a testimonianza di una formazione solida e di una sensibilità artistica completa, Filippo Neviani ha impugnato anche l’armonica per “Cuori in tempesta“. I brani, rispolverati e riarrangiati per il tour, sono stati accolti con entusiasmo da un pubblico che ha faticato a restare seduto, presentandosi a più riprese sotto il palco per accompagnare l’artista nelle esibizioni.

E poi i brani “Sei solo tu”, “Nella stanza 26”, “Tu sei, tu sai”, “La vita è”; quella del cantautore è stata però una presenza musicale autentica e appassionata anche nelle cover: tra quelle protagoniste della serata, “Gli spari sopra” di Vasco Rossi e l’omaggio a Mina “Se telefonando”, brano che (dopo il festival di Sanremo) era già stato portato al Teatro Ponchielli di Cremona nel dicembre 2019.

E proprio nella città del Torrazzo Nek è atteso il prossimo 9 marzo 2026 con il suo “Hits European Tour“: prima però le tappe oltreoceano, in America e in Canada che andranno a chiudere un 2025 caratterizzato da grandi soddisfazioni, come da 33 anni a questa parte.

Eleonora Busi

