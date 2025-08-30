Ultime News

30 Ago 2025 Cremona violenta: nuove aggressioni
in centro. Vittima anche un 14enne
30 Ago 2025 Uniti per la pace: a Bozzolo in
mille per la marcia pro Gaza
30 Ago 2025 Il corpo nell'auto inabissata è di
una donna. Ipotesi gesto estremo
30 Ago 2025 In via Ciria 53enne ferito con una
lama dal dopo una lite col vicino
30 Ago 2025 Codice Rosso: "Trend in aumento,
fondamentale approccio alla vittima"
Formula 1, ‘invasione di campo’ in Olanda. Leclerc: “C’è una volpe in pista”

Una volpe in pista a Zandvoort. Durante le qualifiche del Gp d’Olanda di oggi, sabato 30 agosto, con la Formula 1 che torna a gareggiare dopo la pausa estiva, Charles Leclerc ha ‘denunciato’ un’insolita invasione di campo. Il pilota Ferrari ha infatti visto una volpe attraversare il circuito, riferendolo subito al suo team via radio. Le immagini, condivise dai profili ufficiali del circus, hanno effettivamente rivelato che l’animale si è avventurato fino in pista, tagliando una curva per raggiungere il lato opposto. 

La Ferrari ha poi chiuso le qualifiche con un risultato deludente. Leclerc ha terminato con il sesto tempo, mentre Hamilton con il settimo. In pole position, ancora una volta, c’è Oscar Piastri, pilota McLaren e leader della classifica Piloti, che ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris. 

 

