30 Ago 2025 Auto in Po: non ancora identificato
il corpo della persona a bordo
30 Ago 2025 Ghidini, FI: "Per il sindaco,
minoranza irrilevante"
30 Ago 2025 L'orchestra della Cremo si allarga:
riapre la campagna abbonamenti
30 Ago 2025 "Dimmi cos'è" che emoziona: Nek
fa il pieno di applausi a Villanova
30 Ago 2025 Incidente al crossodromo: 16enne
in ospedale in elisoccorso
Francia, auto su folla fuori da un locale: un morto. Arrestate tre persone

(Adnkronos) – E’ di un morto e cinque feriti, di cui due gravi, il bilancio di un’auto che ha investito ”deliberatamente” un gruppo di pedoni a Evreux, in Francia, nella notte. Lo riferisce il procuratore di Evreux, Rémi Coutin, all’Afp.  

Dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino, “una persona è andata a prendere un’auto e ha volontariamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale”, ha dichiarato Coutin, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio, ha spiegato il magistrato. 

