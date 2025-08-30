Ultime News

Nazionali

Il ‘curioso caso’ di Adrian Mannarino, il tennista che non vuole sapere il nome degli avversari fino al match

(Adnkronos) –
Adrian Mannarino è un tennista particolare nel circuito Atp. Forse unico. Il francese, che ieri ha agguantato gli ottavi di finale degli Us Open dopo il ritiro di Ben Shelton nel terzo turno del torneo, è noto nell’ambiente per un aspetto non proprio comune. Anzi, decisamente atipico. Quale? Mannarino non vuole conoscere il nome del proprio avversario nei tornei fino a 20 minuti prima dell’inizio della partita. Un’usanza difficile da comprendere, ma che se non altro sta portando fortuna al transalpino a Flushing Meadows, visto che a New York ha già passato il turno contro Griekspoor e Thompson, prima di affrontare l’americano.  

L’aneddoto su Adrian Mannarino è stato rivelato in diretta su Sky Sport, poco prima dell’inizio del derby azzurro tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Resta da capire come, nel 2025 e in una società dominata dai social, il francese riesca ad arrivare ai suoi match senza davvero sapere chi affrontare già dal giorno prima. E, soprattutto, quale sia il vantaggio. Nel prossimo turno, se la vedrà ora con il ceco Jiri Lehecka per conquistare un posto nei quarti. Lui, ovviamente, ancora non lo sa.  


