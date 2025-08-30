Ultime News

30 Ago 2025 Incidente al crossodromo: 16enne
in ospedale in elisoccorso
30 Ago 2025 Auto ribaltata in via Giuseppina:
denunciato un 61enne
30 Ago 2025 Auto si inabissa in Po davanti
alla Mac: si teme la tragedia
30 Ago 2025 Cremo da impazzire. E c'è già
chi urla: "La capolista se ne va"
29 Ago 2025 Nicola: "Non penso al primo
posto, ma ai punti raccolti"
Nazionali

Mondiali Pallavolo, oggi Italia-Germania: orario e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italvolley di Julio Velasco ai Mondiali di pallavolo 2025 in Thailandia. Oggi, sabato 30 agosto, le campionesse olimpiche affrontano le tedesche nel primo dentro o fuori del torneo. Il match degli ottavi di finale vale un posto nei quarti e potrebbe permettere alle azzurre di allungare la striscia clamorosa di 32 vittorie consecutive. Ecco orario e dove vedere la partita contro la Germania in tv e streaming. 

La sfida tra Italia e Germania, valida per i Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, sabato 30 agosto, al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 12. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com. 

