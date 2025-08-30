Ultime News

30 Ago 2025 Cremona violenta: nuove aggressioni
in centro. Vittima anche un 14enne
30 Ago 2025 Uniti per la pace: a Bozzolo in
mille per la marcia pro Gaza
30 Ago 2025 Il corpo nell'auto inabissata è di
una donna. Ipotesi gesto estremo
30 Ago 2025 In via Ciria 53enne ferito con una
lama dal dopo una lite col vicino
30 Ago 2025 Codice Rosso: "Trend in aumento,
fondamentale approccio alla vittima"
Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Tor San Lorenzo, Ardea, alle porte di Roma. Un uomo alla guida di un’auto ha travolto due pedoni che si trovavano sul bordo della strada, in via Monti Santa Lucia. Uno dei pedoni investiti è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. L’automobilista si è fermato sul posto. Sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Ardea che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.  

Un altro incidente mortale è avvenuto oggi in via San Giovanni Eudes, all’altezza di via degli Antamoro, in zona Pisana a Roma. Coinvolte una Smart e una moto Bmw: il motociclista, italiano di 63 anni, è morto mentre il conducente dell’auto, un 38enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo. Per i rilievi del caso, da parte degli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. 

