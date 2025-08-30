Ultime News

30 Ago 2025 Cremona violenta: nuove aggressioni
in centro. Vittima anche un 14enne
30 Ago 2025 Uniti per la pace: a Bozzolo in
mille per la marcia pro Gaza
30 Ago 2025 Il corpo nell'auto inabissata è di
una donna. Ipotesi gesto estremo
30 Ago 2025 In via Ciria 53enne ferito con una
lama dal dopo una lite col vicino
30 Ago 2025 Codice Rosso: "Trend in aumento,
fondamentale approccio alla vittima"
Nazionali

Sinner-Shapovalov, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 30 agosto, Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica. Sinner nei due turni precedenti ha battuto, senza particolari problemi, il ceco Vit Kopriva all’esordio a New York e l’australiano Alexei Popyrin nel match successivo. Shapovalov invece ha superato prima l’ungherese Marton Fucsovics e poi il francese Valentin Royer. 

In caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale Sinner affronterà il vincente della sfida tra l’americano Tommy Paul e il kazako Aleksandr Bublik, che lo ha eliminato dall’ultimo Atp 500 di Halle. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...