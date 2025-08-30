Ultime News

30 Ago 2025 Il corpo nell'auto inabissata è di
una donna. Ipotesi gesto estremo
30 Ago 2025 53enne ferito dal vicino dopo
una lite. E' caccia al fuggitivo
30 Ago 2025 Codice Rosso: "Trend in aumento,
fondamentale approccio alla vittima"
30 Ago 2025 Auto in Po: non ancora identificato
il corpo della persona a bordo
30 Ago 2025 Ghidini, FI: "Per il sindaco,
minoranza irrilevante"
Nazionali

Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli – La partita in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, ma non solo. Oggi agli Us Open si gioca anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli al terzo turno. Il toscano arriva dalle vittorie convincenti contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby in due sfide molto combattute e ben gestite. Si inizia alle 17. 

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...