30 Ago 2025 Incidente al crossodromo: 16enne
in ospedale in elisoccorso
30 Ago 2025 Auto ribaltata in via Giuseppina:
denunciato un 61enne
30 Ago 2025 Auto si inabissa in Po davanti
alla Mac: si teme la tragedia
30 Ago 2025 Cremo da impazzire. E c'è già
chi urla: "La capolista se ne va"
29 Ago 2025 Nicola: "Non penso al primo
posto, ma ai punti raccolti"
Us Open, oggi il derby Musetti-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Agli Us Open è il giorno di Jannik Sinner, ma anche del derby tutto azzurro tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 30 agosto, i due tennisti italiani si sfideranno nel terzo turno dello Slam americano. Il toscano arriva dalle vittorie contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming. 

Quello di oggi agli Us Open sarà il primo incontro in carriera tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il match dovrebbe iniziare intorno alle 17. 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. 

