La 77ª edizione della Fiera di Orzinuovi conferma anche in questo 2025 il suo ruolo di grande vetrina del territorio, capace di coniugare radici agricole e spirito innovativo, con una partecipazione di pubblico che ha superato le aspettative e un programma denso di eventi.

Si torna insomma ai fasti di un tempo: merito anche e soprattutto del grandissimo successo del concerto di venerdì sera. In migliaia da tutto il nord Italia per assistere allo show gratuito de Il Pagante.

Tra i simboli più significativi di questa edizione della Fiera di Orzinuovi (che si conclude lunedì sera con lo show pirotecnico) spicca il foulard realizzato in collaborazione con Soncino grazie all’azienda Cieffe di Enza Gallina. Un elegante carré che raffigura mura, piazze, fiume e Rocca dei due centri, nelle tonalità del bianco, grigio e azzurro. Proposto al pubblico durante la Fiera, il ricavato della sua vendita è destinato alle associazioni locali.

Il calendario serale, dunque, ha visto una piazza gremita e vivace. Venerdì l’apertura è stata affidata Il Pagante: la band ha trasformato l’anfiteatro della Rocca in una discoteca a cielo aperto, con fiumi di ragazzi scatenati. Sabato è stata la volta dell’orchestra Raf Benzoni, mentre domenica a chiudere il weekend, tocca Claudio Lauretta, imitatore e showman di successo.

Accanto all’intrattenimento non è mancato lo spazio per l’anima agricola della manifestazione, con esposizioni di macchinari d’avanguardia (seppur in tono minore rispetto al passato), degustazioni di prodotti tipici e momenti di confronto sul futuro del settore con le associazioni di categoria, su tutte Coldiretti e Confagricoltura.

La sindaca Laura Magli ha sottolineato come la Fiera rappresenti «un esempio di equilibrio tra tradizione e innovazione», capace di valorizzare la storia agricola e al tempo stesso di aprirsi alle sfide tecnologiche e sociali. Un messaggio che ben sintetizza lo spirito di un’edizione che sarà ricordata per la straordinaria partecipazione, l’entusiasmo della piazza e la capacità di rinnovarsi anno dopo anno.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata