Alcaraz-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna protagonista agli Us Open 2025. Oggi, domenica 31 agosto, il tennista spagnolo, numero due del mondo, sfida il francese Arthur Rinderknech negli ottavi di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica. Alcaraz, nei turni precedenti, ha battuto l’americano Opelka all’esordio e gli azzurri Bellucci e Darderi. Rinderknech invece, che è arrivato per la prima volta in carriera alla seconda settimana degli Us Open, ha superato gli spagnoli Carballas Baena e Davidovich Fokina, oltre al francese Bonzi nell’ultimo turno. 

 

La sfida tra Alcaraz e Rinderknech è in programma oggi, domenica 31 agosto, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, con lo spagnolo che conduce con un netto 3-0, avendo conquistato tre vittorie in altrettanti match. 

 

Alcaraz-Rinderknech, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

 

