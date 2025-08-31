Ultime News

31 Ago 2025 Cremonese, adesso è ufficiale:
Faris Moumbagna è grigiorosso
31 Ago 2025 Auto inabissata, ricerche ancora
ferme per le correnti
31 Ago 2025 Cade dalla moto mentre gira
in pista, elisoccorso per un 16enne
31 Ago 2025 "Nessun Dorma", oltre 200 persone
al tradizionale concerto all'alba
31 Ago 2025 Abbatte cartelli ecolpisce le auto:
notte di follia in corso Vacchelli
Nazionali

Eurobasket, Italia-Bosnia: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
L’Italia torna in campo negli Europei 2025 di basket. Gli azzurri sfidano oggi, domenica 31 agosto, la Bosnia nella terza giornata del gruppo C. Dopo la sconfitta all’esordio per 75-66 contro la Grecia, la squadra del ct Pozzecco è riuscita a vincere nel secondo match della fase a gironi contro la Georgia, battuta 78-62, ed è salita a quota tre punti in classifica. La Bosnia invece ha superato Cipro all’esordio con il punteggio di 91-64. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. 

 

La sfida tra Italia e Bosnia è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20.30. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, sull’app SkyGo e NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...