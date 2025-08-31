Ultime News

31 Ago 2025 Fiera di Orzinuovi, successo
per la 77esima edizione
31 Ago 2025 Violenza e disordini in centro,
La Fata: "Residenti preoccupati"
31 Ago 2025 Pieve d'Olmi sempre più verde:
in arrivo 50 nuovi alberi
31 Ago 2025 Museo Ponchielliano, nuovi cimeli
dedicati al Maestro in esposizione
31 Ago 2025 “L’Agro Ai Giovani”: successo
per la prima edizione in centro
Nazionali

Firenze, furto nel negozio Dior: colpo da 200mila euro

(Adnkronos) – Furto per un valore di circa 200mila euro al negozio Dior in pieno centro a Firenze. Intorno alle 3 di notte i ladri si sarebbero introdotti all’interno del negozio attraverso un passaggio da un condominio adiacente portando via borse e capi di abbigliamento. Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco per la segnalazione di fumo che si era propagato nel negozio, causato molto probabilmente dall’allarme antirapina nebbiogeno. Sul caso indagano i poliziotti della Mobile della Questura.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...