31 Ago 2025 Immagini online senza consenso,
Casarotti: "Importante denunciare"
31 Ago 2025 Fiera di Orzinuovi, successo
per la 77esima edizione
31 Ago 2025 Violenza e disordini in centro,
La Fata: "Residenti preoccupati"
31 Ago 2025 Pieve d'Olmi sempre più verde:
in arrivo 50 nuovi alberi
31 Ago 2025 Museo Ponchielliano, nuovi cimeli
dedicati al Maestro in esposizione
Firenze, precipita con il parapendio: si schianta e muore su Monte Carpinaccio

(Adnkronos) – Un uomo è morto dopo essere precipitato a terra con il parapendio a Monte Carpinaccio, nel comune di Firenzuola, nel Fiorentino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna. Il personale sanitario, con squadre di terra ed elisoccorso, un volta giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.  

